El Real Madrid vence al Espanyol en gran momento de Kylian Mbappé

El Real Madrid venció 2-0 al Espanyol en la jornada 5 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Eder Militao y Kylian Mbappé que continúa dulce con el gol, en total suma 9 y continúan líderes en la tabla de posiciones.

Eder Militao abrió el marcador con un gol fuera de distancia al minuto 22' en una primera parte que fue bastante presionado por el Espanyol y ese disparo potente hizo la diferencia.

Kylian Mbappé volvió a aparecer para el Real Madrid, dulce con el gol consiguió marcar el segundo tanto al 47', con gol de camerino luego de ese medio tiempo.

El Real Madrid continúa líder

La buena noticia para los blancos además del triunfo, fue el regreso de Eduardo Camavinga y Jude Bellingham que estaban lesionados.

Los merengues siguen manteniendo el liderato a falta de lo que pasará con el FC Barcelona en su duelo contra el Getafe este domingo.

El Real Madrid se enfrentará el martes 23 de septiembre ante el Levante por la fecha 6 de LaLiga en calidad de visitante.