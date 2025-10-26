El Real Madrid venció al FC Barcelona con goles de Mbappé y Bellingham

El Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en la jornada 10 de LaLiga desde el estadio Santiago Bernabéu, con goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé y por los blaugranas Fermín López.

El partido arrancó con mucha intensidad como es costumbre en los clásicos, el Real Madrid lució mejor en los primeros minutos. Vini Jr cayó en el área chica y el árbitro sancionó un penal que luego fue anulado porque el VAR mostró una falta previa.

Al minuto 13' Kylian Mbappé aparecía con un remate fuera del área pero fue anulado su gol por offside al momento de la salida del pase, sin embargo al minuto 22' marcó otro gol para el 1-0.

El Real Madrid es más líder que nunca

Los merengues parecían ser mejores hasta que Arda Güler cometió un error en el medio del campo y Pedri le quitó al balón para combinarse con Marcus Rashford y Ferran anotara el empate al 38'.

La reacción de los de Xabi Alonso fue enseguida y al 43' Jude Bellingham marcó en un tiro de esquina donde Militao cabeceó y le quedó al inglés para enviarla al fondo.

En la segunda mitad el equipo de Flick intentó mejorar y aunque tuvieron más la pelota mejor estuvo la defensa del Real Madrid, en los primeros minutos Eric García con una mano generó un penal que fue cobrado por Mbappé pero atajado por Szczesny.

Con este resultados los merengues siguen líderes ahora por más ventaja llegando a los 27 puntos y el Barcelona se mantiene segundo con 22.