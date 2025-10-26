Lando Norris se quedó con el Gran Premio de México

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, ganó este domingo de manera categórica el Gran Premio de México de Fórmula 1 y tomó el liderato del campeonato mundial de pilotos a falta de cuatro carreras para el final de temporada.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el podio y mantuvo sus posibilidades de lograr el pentacampeonato mundial al término de la vigésima prueba de la campaña.
El australiano Oscar Piastri, que llegó a México como líder, terminó en el quinto lugar y cedió la punta del campeonato a su compañero de equipo en McLaren.
Resultados del Gran Premio de México:
1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) los 305,584 km en 1h37:58.574
2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 30.324
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 31.049
4. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 40.955
5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 42.065
6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 47.837
7. George Russell (GBR/Mercedes) 50.287
8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 56.446
9. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:15.464
10. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:16.863
11. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:19.048
12. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta
15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta
17. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 3 vueltas
* Los demás pilotos no terminaron
