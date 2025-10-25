El Real Madrid y el FC Barcelona sin Raphinha anuncian sus convocados para El Clásico

Las cuatro derrotas ante el FC Barcelona la pasada temporada todavía escuecen en el Real Madrid y, especialmente, al atacante Kylian Mbappé, que espera vivir el domingo (10:15 a.m) su primera victoria en el Clásico de LaLiga española.
Convocatoria del Real Madrid
- Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
- Defensas: Carvajal, Militão, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, F. Mendy y Huijsen.
- Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y D. Ceballos.
- Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.
Convocatoria del FC Barcelona
Szczesny, Kochen, Eder Aller, Balde, R. Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre, Xavi Espart, Pedri, Fermín, M. Casadó, F. De Jong, Bernal, Dro, Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y A. Fernández.
Para este partido los culers tienen varias bajas sensibles como las de los porteros Joan García o Marc-André ter Stegen, además de los centrocampistas Gavi y Dani Olmo y los atacantes Raphinha y Robert Lewandowski.
FUENTE: REAL MADRID - AFP