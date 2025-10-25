El Real Madrid y el FC Barcelona sin Raphinha anuncian sus convocados para El Clásico

Real Madrid y FC Barcelona anuncian sus convocados para El Clásico FOTO: REAL MADRID

Las cuatro derrotas ante el FC Barcelona la pasada temporada todavía escuecen en el Real Madrid y, especialmente, al atacante Kylian Mbappé, que espera vivir el domingo (10:15 a.m) su primera victoria en el Clásico de LaLiga española.

Para este choque, ambos oncenos presentaron sus convocados con mucho talento joven.

