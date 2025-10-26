Real Madrid vs Valencia: Fecha, hora y dónde seguir jornada 11 de LaLiga

El conjunto del Real Madrid , actual líder de LaLiga de España 2025-2026, recibirá al Valencia en la jornada 11 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues llegan motivados, después de quedarse con el Clásico en la pasada jornada, venciendo al FC Barcelona por marcador de 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

El equipo blanco dirigido por Xabi Alonso se posiciona en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato español con 27 puntos en 10 fechas, mientras que el Valencia marcha en la posición 18 con 9 unidades.

"Los Che" llegan tocados tras la derrota sufrida en la fecha 10 frente al Villarreal (0-2).

REAL MADRID VS VALENCIA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J11 DE LALIGA