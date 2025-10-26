El Clásico: Once del FC Barcelona para visitar al Real Madrid

El FC Barcelona de Hansi Flick no se guarda nada para este clásico de la jornada 10 de LaLiga ante el Real Madrid de Xabi Alonso que se encuentra líder con 24 unidades.

Hansi Flick quiere ganar un clásico más en su carrera y sobre todo si es en el Santiago Bernabéu, los azulgranas vienen bien con una goleada al Olympiacos en la Champions League.

Once del FC Barcelona en el clásico

El alemán jugará con Szcesny en la portería, por las bajas de Joan García y Ter Stegen, en la defensa con Cubarsí y Eric García, por las bandas juega con Alejandro Balde y Jules Koundé.

En la mitad de la cancha sale con De Jong, Pedri y Fermín, en volantes con Lamine Yamal y Marcus Rashford, mientras que de 9 Ferran Torres.