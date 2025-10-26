Juegos Centroamericanos 2025 Deportes -  26 de octubre de 2025 - 17:59

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá conquista el oro en el Flag Football masculino y femenino

Las selecciones de Panamá ganaron el oro en la rama femenina y masculina del Flag Football en los Juegos Centroamericanos 2025.

FOTO: COP

El equipo masculino de Panamá de Flag Football venció 47-12 a Guatemala para adjudicarse la presea dorada de los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala- Subsede Panamá.

En la rama femenina, la selección panameña se impuso 34-0 sobre Guatemala y de esta manera, suman otro oro para la delegación panameña.

Las selecciones nacionales cumplieron con el pronóstico, debido a que eran los favoritos para quedarse con el primer lugar antes de iniciar la competencia en el Estadio Emilio Royo.

Panamá sigue sumando oros en los Juegos Centroamericanos 2025

Con estas dos medallas de oro, Panamá llegó a 33 doradas para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (134), Costa Rica (44) y El Salvador (40).

