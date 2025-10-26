Juegos Centroamericanos 2025: Panamá conquista el oro en el Flag Football masculino y femenino

El equipo masculino de Panamá de Flag Football venció 47-12 a Guatemala para adjudicarse la presea dorada de los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala- Subsede Panamá.
Las selecciones nacionales cumplieron con el pronóstico, debido a que eran los favoritos para quedarse con el primer lugar antes de iniciar la competencia en el Estadio Emilio Royo.
Panamá sigue sumando oros en los Juegos Centroamericanos 2025
Con estas dos medallas de oro, Panamá llegó a 33 doradas para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (134), Costa Rica (44) y El Salvador (40).