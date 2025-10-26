Juegos Centroamericanos 2025: Panamá conquista el oro en el Flag Football masculino y femenino

El equipo masculino de Panamá de Flag Football venció 47-12 a Guatemala para adjudicarse la presea dorada de los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala- Subsede Panamá.

En la rama femenina, la selección panameña se impuso 34-0 sobre Guatemala y de esta manera, suman otro oro para la delegación panameña.

¡ORO, ORO PARA LOS NUESTROS! La selección panameña masculina de flag football, venció 47-12 a Guatemala para quedarse con la presea dorada en los Juegos Centroamericanos 2025. #DeportesRPC @COlimpicoPanama pic.twitter.com/1lKRjoar7w

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1982581873407836511&partner=&hide_thread=false ¡OTRO ORO PARA PANAMÁ!



La selección femenina de flag football superó 34-0 a Guatemala y se quedó con el primer lugar en los Juegos Centroamericanos. #DeportesRPC @COlimpicoPanama pic.twitter.com/v9HT0mJBJa — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 26, 2025

Las selecciones nacionales cumplieron con el pronóstico, debido a que eran los favoritos para quedarse con el primer lugar antes de iniciar la competencia en el Estadio Emilio Royo.

Panamá sigue sumando oros en los Juegos Centroamericanos 2025

Con estas dos medallas de oro, Panamá llegó a 33 doradas para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (134), Costa Rica (44) y El Salvador (40).