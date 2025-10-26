Juegos Centroamericanos 2025: Selección de Panamá venció a El Salvador en futsal y fútbol

La Selección de Panamá venció a El Salvador en futsal y fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos 2025 , que se disputan en Guatemala.

En la disciplina de futsal, el onceno nacional se llevó el partido por marcador de 4-2 con goles de Luis Vásquez, Ruman Milord, José Yearwood y Abdiel Ortiz, sumando así su segundo triunfo después de vencer 6-3 a Costa Rica en la primera fecha en el Domo Polideportivo, en Ciudad de Guatemala.

Panamá Futsal bajo el mando del DT Brujo Del Rosario, chocarán contra Guatemala, el lunes 27 de octubre desde las 6:30 p.m. por la fecha 3 del certamen.

Panamá a la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos 2025

El equipo panameño Sub-20 dirigido por Felipe Baloy se impuso por 3-1 sobre los salvadoreños en la segunda semifinal disputada en el Estadio Cementos Progreso, gracias al doblete de Ariel Arroyo y otro tanto del delantero Josué Vergara.

Con esta victoria, los canaleros aseguran medalla de oro o plata porque jugarán el miércoles (por RPC 2:00 pm) la final contra Costa Rica, que logró vencer 2-1 a Guatemala en la primera semifinal.