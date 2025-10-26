LALIGA Fútbol Internacional -  26 de octubre de 2025 - 08:58

El Clásico: Alineación del Real Madrid de Xabi Alonso para enfrentar al Barcelona

El Real Madrid de Xabi Alonso ya tiene su once para medirse al FC Barcelona de Hansi Flick en una nueva edición del Clásico.

El Real Madrid tiene como objetivo cuidar el liderato en LaLiga cuando enfrente en pocos minutos al FC Barcelona en la jornada 10 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu.

Primer clásico de Xabi Alonso desde el banquillo y otro más para la cuenta del alemán Hansi Flick que lleva una buena estadística en estos compromisos.

Alineación del Real Madrid

El equipo merengue con algunas bajas y jugadores recién recuperados salen con Courtois en el arco como de costumbre, en la defensa apostarán por Fede Valverde por derecha, Eder Militao y Huijsen de centrales, mientras que Carreras va por el carril izquierdo.

En la mitad de la cancha Aurelien Tchouaméni junto a Eduardo Camavinga, más adelante Jude Bellingham, de volantes Vini Jr y Arda Güler, mientras que de 9 Kylian Mbappé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1982446447938154767&partner=&hide_thread=false
