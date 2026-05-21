Enrique Riquelme oficializa su candidatura como presidente del Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme comunicó oficialmente este jueves a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del club frente a Florentino Pérez, actual mandatario de la entidad.

Riquelme informó a la Junta Electoral de que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

Riquelme subraya que la candidatura que lidera "reúne los requisitos exigidos en los Estatutos Sociales y normas electorales vigentes para ostentar dicha condición".

Enrique Riquelme se postula como presidente del Real Madrid

"Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club del mundo", añade en su comunicación el empresario.

La carta enviada por Riquelme concluye con la solicitud de que "se tenga por efectuada en tiempo y forma la notificacion previa de candidatura prevista en el apartado IIT de las normas electorales, a los efectos oportunos".

Riquelme, que el lunes pasado aseguró que disponía del aval necesario para poder ser presidente del Real Madrid, está dispuesto a mantener el pulso electoral con Florentino Pérez y acudir a unas elecciones que se celebrarían en junio próximo, según los plazos.

El empresario ya apuntó el miércoles que tenía una "obligación ética y moral de dar un paso adelante".

"Los que no estamos de acuerdo con la privatización queremos que el Real Madrid sea de sus socios", indicó, y advirtió de que "pueden ser las últimas elecciones" en el club blanco "porque llega la privatización".

FUENTE: EFE