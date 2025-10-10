El Salvador vs Selección de Panamá: El destacado momento entre Nicolás Muños y Bolillo Gómez

En la previa del partido entre la Selección de Panamá y El Salvador en la fecha tres de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al mundial 2026, se vivió un curioso momento entre Nicolás Muñoz y Hernán Dario Bolillo Gómez.
Nicolás Muñoz, histórico goleador centroamericano en El Salvador y enviado especial de RPC para la cobertura del partido, tuvo la oportunidad de realizar una pregunta en conferencia de prensa y el DT de la "Selecta" respondió: "Un abrazo "Nico", me alegra verte en una nueva profesional, goleador hecho en El Salvador, te quieren mucho aquí", dijo Bolillo antes de responder.
Durante la estancia en El Salvador, varios fanáticos se han acercado a tomarse fotos con Muñoz y reconocerlo por su destacada trayectoria en su etapa como futbolista.
Encuentro entre Nicolás Muñoz y Bolillo Gómez
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1976414448417210800&partner=&hide_thread=false