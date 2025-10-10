El Salvador vs Selección de Panamá: El destacado momento entre Nicolás Muños y Bolillo Gómez

En la previa del partido entre la Selección de Panamá y El Salvador en la fecha tres de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al mundial 2026, se vivió un curioso momento entre Nicolás Muñoz y Hernán Dario Bolillo Gómez.

Nicolás Muñoz, histórico goleador centroamericano en El Salvador y enviado especial de RPC para la cobertura del partido, tuvo la oportunidad de realizar una pregunta en conferencia de prensa y el DT de la "Selecta" respondió: "Un abrazo "Nico", me alegra verte en una nueva profesional, goleador hecho en El Salvador, te quieren mucho aquí", dijo Bolillo antes de responder.

