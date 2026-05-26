Ex jugador del Real Madrid lidera a República Dominicana para enfrentar a la Selección de Panamá

La Federación Dominicana de Fútbol anunció la convocatoria oficial de la Selección Absoluta para el amistoso internacional ante la Selección de Panamá , programado para el miércoles 3 de junio de 2026 en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. Este compromiso servirá además como homenaje y despedida de Miguel Lloyd, histórico guardameta del conjunto quisqueyano.

Lloyd pondrá fin a una extensa trayectoria con la selección nacional, luego de representar al país desde la categoría Sub-15 en 1998 y formar parte de todas las etapas del combinado dominicano. Durante su carrera fue protagonista de momentos históricos, entre ellos la clasificación a la Copa Oro y el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf. El experimentado meta jugó en el Panamá en el Deportivo Árabe Unido.

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Algunas ausencias

El director técnico Marcelo Neveleff presentó una lista con varias novedades y ausencias importantes. Júnior Firpo continúa trabajando en su recuperación física con la mira puesta en la próxima temporada, mientras que Heinz Mörschel no podrá asistir debido a un compromiso familiar previamente pautado. Por su parte, Edison Azcona sigue recuperándose de molestias en el aductor.

Además, Edgar Pujol atraviesa un complicado momento personal tras el fallecimiento de su padre. Juan Familia se encuentra resolviendo temas contractuales relacionados con su futuro profesional y Ronaldo Vásquez finalizó la temporada con fatiga y algunas molestias físicas, por lo que aún no está confirmada su situación.

La delegación dominicana viajará el jueves 28 de mayo hacia Panamá para iniciar la preparación del encuentro.

Llamado de la Selección de República Dominicana

La convocatoria está compuesta por los porteros: Xavier Valdéz (Nashville SC – USA), Edwin Frías (Cibao FC – RD), Anthony Núñez (Mandsfield Town FC – Inglaterra) y Miguel Lloyd (Cibao FC – RD).

Defensores: Jéremy Báez (Atlético Pantoja – RD), Israel Boatwright (Inter Miami CF – USA), Joao Urbáez (Flamurtari Vlore- Albania), Luiyi De Lucas (Krasava FC – Chipre), Brayan Ademán (RS Gimnástica De Torrelavega – España), Alejandro López (Rayo Vallecano – España) y Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive – USA).

Mediocampistas: Alessandro Ovalle (ASD Sant’ Angelo – Italia), Manny Rodríguez (Linares Deportivo – España), Pablo Rosario (FC Porto – Portugal), Jean Carlos López (Cibao FC – RD), Yordy Álvarez (Atlético Pantoja – RD), Lucas Bretón (Málaga CF – España),

Delanteros: Mariano Díaz (Deportivo Alavés – España), Dorny Romero (Club Bolívar – Bolivia), Juan Carlos Pineda (PFC Beroe – Bulgaria), Peter González (Real Valladolid – España), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula – Rusia), Anyelo Gómez (O&M FC – RD), Erick Paniagua (SD Aucas – Ecuador) y Adrián García (CD Leganés – España).