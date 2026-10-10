El Tottenham rescata el punto contra el Manchester United

Después de una decena de remates del Tottenham , algunos clarísimos y todos sin tino, y por detrás en el marcador por el gol de Bryan Mbeumo, en la jugada más extraña, cuando menos lo merecía, en inferioridad numérica, un cabezazo de Solanke le dio un punto frente al Manchester United para hacer algo de justicia en el minuto 92.

El inicio fue del Tottenham, que sobrepasó al United en todo menos en el marcador. Otro remate de Mohamed Kudus (otros 64 mllones de euros invirtió en él hace un año) se marchó demasiado cruzado. No aprovechó su momento el conjunto de De Zerbi, no recibió castigo el decepcionante comienzo del United y el duelo circuló entre las dudas.

Ya en el segundo tiempo, Luke Shaw frustró la siguiente ocasión de Savinho. El extremo brasileño le costó 87 millones de euros este mismo verano. Aún fue más allá Solanke, con otro remate alto cuando se lanzó al borde del área pequeña. Desesperante para De Zerbi, aún más para sus hinchas, incrédulos antes tantos méritos para tan poco éxito.

Sí marcó el United, en una jugada invalidada. Un aviso para el Tottenham. Un aliciente para los 'Diablos Rojos', que no había ofrecido apenas nada en ataque hasta entonces. Ni Bruno Fernandes, ni Matheus Cunha, ni Bryan Mbeumo, ni Diallo... Nada determinante ninguno de ellos, con todo el peso que ellos tienen en el ataque del grupo de Carrick.

Tottenham y United reparten puntos

75 millones ha gastado el United en Carlos Baleba, que debutó este sábado con su nuevo equipo, tras una lesión inicial. La apuesta para controlar el partido. Pero la siguiente ocasión fue otra vez del Tottenham, con el remate con el exterior defectuoso de Udogie. También la siguiente de Savinho, despejada milagrosamente por Mainoo.

Más frustración, disparada cuando, en cambio, Mbeumo sólo necesitó una. Se giró dentro del área en el minuto 73 y remachó el gol. Después, el uruguayo Bentancur fue expulsado. Trece minutos permaneció en el campo, camino de la derrota el Tottenham hasta el centro de Tonali y el cabezazo justo de Solanke. Un empate. No vale para mucho.