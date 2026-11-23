Los New York Yankees agregaron otro brazo el lunes, al acordar con el zurdo agente libre Brent Suter un contrato de un año y US$4 millones, según confirmó MLB .com.

Suter, de 37 años, dividió la temporada pasada entre los Angelinos y los Bravos, tras ser enviado a Atlanta en la Fecha Límite de Cambios por el infielder Nacho Álvarez Jr. En un total de 54 presentaciones, Suter tuvo marca de 3-2 con efectividad de 3.36, limitando a los oponentes a 42 carreras (34 limpias) y 86 imparables en 91 entradas.

Con el objetivo de mantener o mejorar el punto fuerte en el bullpen, los Yankees siguen siendo vinculados con el principal relevista agente libre disponible, el cubano Adrián Morejón, otro lanzador zurdo.

Han invertido casi US$41.4 millones en las contrataciones de Bednar, Hill, Loáisiga y ahora a Suter a su grupo de relevistas del 2027.

“El bullpen es nuestra prioridad, definitivamente una de ellas, porque la agencia libre golpeó fuerte esa área”, declaró Cashman la semana pasada. “Nos enorgullece tener un bullpen muy sólido y, obviamente, con nuestro gran pitcheo abridor, quieres ser capaz de sellar los juegos. Por eso definitivamente ha sido un enfoque para nosotros”.

FUENTE: MLB