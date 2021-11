El tridente del PSG entre nominados al premio The Best

El trío estelar del PSG, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé forman parte de la lista de once jugadores que aspiran a ganar el premio The Best de la FIFA, en la que también están Karim Benzema, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y el italiano Jorginho, ganador de la Eurocopa y la Champions en 2021.