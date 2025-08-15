Eliminatorias CONCACAF: Árbitros para partidos de Panamá ante Surinam y Guatemala

Ya están confirmados los cuerpos arbitrales para los partidos de la Selección de Panamá ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF.
Adicionalmente, los dos mejores segundos lugares representarán a Concacaf en el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA.
Arbitraje para partidos de Panamá ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF
4 septiembre – Surinam vs Panamá
Árbitro: Kwinsi Williams (TRI)
Asistente 1: Ainsley Rochard (TRI)
Asistente 2: Melissa Nicholas (TRI)
4ta árbitro: Christopher Mason (JAM)
VAR: Daneon Parchment (JAM)
AVAR: Tristley Bassue (SKN)
8 septiembre – Panamá vs Guatemala
Árbitro: Said Martínez (HON)
Asistente 1: Walter López (HON)
Asistente 2: Christian Ramírez (HON)
4to árbitro: Nelson Salgado (HON)
VAR: Diana Pérez (MEX)
AVAR: Shirley Perello (HON)