ELIMINATORIAS CONCACAF Fútbol Internacional -  15 de agosto de 2025 - 11:38

Eliminatorias CONCACAF: Árbitros para partidos de Panamá ante Surinam y Guatemala

Ya están confirmados los cuerpos arbitrales para los partidos de la Selección de Panamá ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF.

Eliminatorias CONCACAF: Árbitros para partidos de Panamá ante Surinam y Guatemala
Eliminatorias CONCACAF: Árbitros para partidos de Panamá ante Surinam y GuatemalaAFP

Ya están confirmados los cuerpos arbitrales para los partidos de la Selección de Panamá ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF.

En esta ronda final, las selecciones se enfrentarán a todas las demás de su grupo en partidos de ida y vuelta, disputando un total de seis encuentros (tres en casa y tres como visitantes). Estos partidos se jugarán durante septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Adicionalmente, los dos mejores segundos lugares representarán a Concacaf en el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA.

Arbitraje para partidos de Panamá ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF

4 septiembre – Surinam vs Panamá

Árbitro: Kwinsi Williams (TRI)

Asistente 1: Ainsley Rochard (TRI)

Asistente 2: Melissa Nicholas (TRI)

4ta árbitro: Christopher Mason (JAM)

VAR: Daneon Parchment (JAM)

AVAR: Tristley Bassue (SKN)

8 septiembre – Panamá vs Guatemala

Árbitro: Said Martínez (HON)

Asistente 1: Walter López (HON)

Asistente 2: Christian Ramírez (HON)

4to árbitro: Nelson Salgado (HON)

VAR: Diana Pérez (MEX)

AVAR: Shirley Perello (HON)

En esta nota:
Seguir leyendo

Defensor Jules Koundé renueva con el FC Barcelona hasta 2030

Rafael Águila: "Esperemos esta victoria sea el empuje inicial para empezar a sumar puntos"

Martín Krug estaría convocado con el Levante en el estreno de LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias