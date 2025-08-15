Eliminatorias CONCACAF: Árbitros para partidos de Panamá ante Surinam y Guatemala AFP

Ya están confirmados los cuerpos arbitrales para los partidos de la Selección de Panamá ante Surinam y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF.

En esta ronda final, las selecciones se enfrentarán a todas las demás de su grupo en partidos de ida y vuelta, disputando un total de seis encuentros (tres en casa y tres como visitantes). Estos partidos se jugarán durante septiembre, octubre y noviembre de 2025.

