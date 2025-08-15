Hansi Flick: "Lo más importante es ganar como equipo"

El FC Barcelona iniciará el camino en LaLiga este sábado 16 de agosto en el campo del Mallorca. En la rueda de prensa previa a esta jornada 1, Hansi Flick se ha mostrado satisfecho con el rendimiento del equipo en estas primeras semanas de preparación y confía en un debut positivo.

“Estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos. El equipo está trabajando duro para mejorar cada día. Los jugadores están preparados para el partido en Son Moix”, ha destacado el técnico alemán. Centrado en seguir celebrando victorias al frente del banquillo barcelonista, pero siempre con trabajo y ganas de mejorar: “Estamos trabajando duro para afrontar esta nueva temporada. Haber ganado tres títulos el curso pasado no es el final, es una continuación. Lo daremos todo este año”.

Porque el alemán no deja espacio para la relajación: “Sabemos que en la Liga todos los rivales son difíciles y tenemos que dar lo mejor. Lo daremos todo en cada partido”. El técnico también ha insistido en la importancia de creer en el modelo de juego y en la misión del equipo: “Siempre está bien empezar con victorias, pero lo más importante es creer en cómo queremos jugar y mantener la confianza. El camino es largo”.

El equipo, lo más importante

Preguntado por una de las figuras destacadas de la plantilla como Lamine Yamal, Flick ha remarcado su filosofía de priorizar el éxito colectivo por encima de las estadísticas individuales: “Lo más importante es ganar como equipo. No me preocupa el número de goles que haga, sino que ganemos como equipo”. Eso sí, ha tenido palabras individualizadas hacia el gran trabajo y talento del 10 poniendo como ejemplo el nivel mostrado contra el Como en el Gamper: “Está entrenando muy bien, con balón y sin balón, defendiendo y presionando”.

Calidad y versatilidad de la plantilla

“Es bueno tener jugadores polivalentes en la plantilla, pero hay que gestionarlo. Gerard Martín puede jugar de central o de lateral izquierdo, y lo ha hecho muy bien en las dos posiciones”. También ha destacado otros nombres propios como el de Dani Olmo, Fermín o Joan Garcia. “La temporada pasada de Fermín fue espectacular. Y Dani Olmo también está a un gran nivel”, ha analizado sobre dos piezas importantes en la construcción de goles. Pero también ha resaltado la calidad de la portería: “Joan Garcia es un portero fantástico”.

FUENTE: FC BARCELONA