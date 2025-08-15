JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR Otros deportes -  15 de agosto de 2025 - 10:11

Juegos Panamericanos Junior 2025: ¿Qué pasó con Ian Romero?

El panameño Ian Romero vivió un momento agridulce en su competencia de Taekwondo en los Juegos Panamericanos Junior 2025

El panameño Ian Romero vivió un momento agridulce en su competencia de Taekwondo en los Juegos Panamericanos Junior 2025 luego de "ganar" su combate que luego fue revertido el resultado tras el reclamo de Paraguay con su atleta Juan Gaona.

Comunicado del Comité Olímpico de Panamá

"En los últimos 15 segundos del segundo round hubo un error en el cómputo de los puntos por el error del referee que no acepta el reclamo de Paraguay y posteriormente el Review Jury lo confirma en el marco del mismo combate; por tanto continúa el combate a la tercera ronda. Al finalizar, el último round del combate Paraguay reclama y tal reclamación es validada, por lo que se revierten la decisión del segundo combate quedando 8 a 7 a favor del atleta Paraguayo y por tanto, ganador y pasa a la siguiente ronda", comunicó el Comité Olímpico de Panamá.

