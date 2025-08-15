"El Lobo" de Chechenia Khamzat Chimaev, una amenaza para Dricus Du Plessis y los peso medio

El atleta ruso de 31 años de edad Khamzat Chimaev tendrá su primera oportunidad titular este fin de semana en el UFC 319 en Chicago, Illinois, en un choque ante el sudafricano Dricus Du Plessis, actual campeón de peso medio.

Chimaev, un invicto en 14 peleas llega como la gran amenaza de la categoría, después de brillantes y contundentes actuaciones, destacándose por su brillante lucha, algo característico de los peleadores de su país.

Fuerza, explosividad y una seguridad envidiable en el octágono, son parte de las características que hacen al apodado como "El Lobo" de Chechenia uno de los favoritos del público de las MMA.

Por su parte, el campeón mundial tendrá una nueva defensa, luego de superar a Sean Strickland en una decisión unánime.

Un esperado cara a cara entre Khamzat Chimaev y Dricus Du Plessis

"Este mi momento, saldré a tomar su cabeza", señaló de manera desafiante el retador, que en su momento fue residente en Suecia y que marcó en el pesaje 183 libras.

Por su parte, Du Plessis aseguró que "será otra defensa del cinturón y otro festejo".

Dos grandes poderes chocarán por el oro de la categoría, dos estilos distintos buscarán salir con su mano derecha levantada en velada de este sábado 16 de agosto a través de la señal de Disney+.