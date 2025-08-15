Martín Krug estaría convocado con el Levante en el estreno de LaLiga

"En el club van 14-15 jugadores inscritos, somos 22 los que podemos ir incluyendo cuatro chicos del filial, vendrán Martín, vendrá Nacho, viene "Paquito" y viene Joan, los cuatro chicos de la cantera y el resto somos 18 jugadores más que al principio vendrán convocados y si todo va normal espero que entre hoy y mañana estén todos los convocados inscritos y el que no será porque no puede participar esta semana", dijo Julián Calero, DT del Levante.

Respecto a su rival, el Deportivo Alavés, Julián Calero lo ha descrito como “un equipo muy competitivo” y ha destacado el ambiente que se vive en Mendizorroza. “Allí la afición es extraordinaria, apoya a su equipo y se genera un ambiente de fútbol de los que me encantan, de los que te empujan a jugar”, ha indicado. Por todo ello, el técnico espera un partido “complicado y difícil”, pero tiene claro que la intención de su equipo es la de “competirles porque sabemos cuáles son nuestras opciones, por dónde pasan”.

Krug ha sido parte de la pretemporada del club granota disputando buena cantidad de minutos y ahora tendrá la oportunidad de ser parte del primer equipo para la primera fecha del campeonato español.