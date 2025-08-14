Concacaf rechaza la solicitud presentada para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó, que recibió comunicación oficial de la Concacaf en la que se rechaza la solicitud presentada para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán como sede de los partidos de las Eliminatorias CONCACAF ante Panamá (10 de octubre) y Guatemala (14 de octubre), programados para octubre de 2025.
En cumplimiento con lo solicitado por Concacaf, la FESFUT confirma que los partidos de octubre se disputarán en la sede alterna previamente registrada: el Estadio Nacional Jorge “el Mágico” González.
FUENTE: FESFUT