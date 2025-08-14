Eliminatorias CONCACAF Marea Roja -  14 de agosto de 2025 - 16:24

Concacaf rechaza la solicitud presentada para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán

Tras el anuncio oficial de CONCACAF, los partidos de El Salvador ante Panamá y Guatemala se disputarán en el Estadio Nacional Jorge “el Mágico” González.

FOTO: ecuscatlan

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó, que recibió comunicación oficial de la Concacaf en la que se rechaza la solicitud presentada para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán como sede de los partidos de las Eliminatorias CONCACAF ante Panamá (10 de octubre) y Guatemala (14 de octubre), programados para octubre de 2025.

En su nota, la Concacaf valoró los esfuerzos y la documentación técnica presentada por la FESFUT y EDESSA, pero reafirmó que las garantías ofrecidas no eliminan completamente los riesgos operativos derivados del evento musical previsto para el 4 de octubre, situación que podría afectar la disponibilidad del terreno de juego en condiciones óptimas.

En cumplimiento con lo solicitado por Concacaf, la FESFUT confirma que los partidos de octubre se disputarán en la sede alterna previamente registrada: el Estadio Nacional Jorge “el Mágico” González.

FUENTE: FESFUT

