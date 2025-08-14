Concacaf rechaza la solicitud presentada para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán FOTO: ecuscatlan

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó, que recibió comunicación oficial de la Concacaf en la que se rechaza la solicitud presentada para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán como sede de los partidos de las Eliminatorias CONCACAF ante Panamá (10 de octubre) y Guatemala (14 de octubre), programados para octubre de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fesfut_sv/status/1956039992498602095&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial



La Concacaf ha rechazado la solicitud de la FESFUT para reconsiderar el uso del Estadio Cuscatlán en los partidos eliminatorios de octubre 2025, debido al evento musical previsto días antes.



Los partidos ante Panamá y Guatemala se disputarán en la sede… pic.twitter.com/F7kLFUTIP9 — FESFUT (@fesfut_sv) August 14, 2025 En su nota, la Concacaf valoró los esfuerzos y la documentación técnica presentada por la FESFUT y EDESSA, pero reafirmó que las garantías ofrecidas no eliminan completamente los riesgos operativos derivados del evento musical previsto para el 4 de octubre, situación que podría afectar la disponibilidad del terreno de juego en condiciones óptimas.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse