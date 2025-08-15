FÚTBOL Fútbol Internacional -  15 de agosto de 2025 - 10:05

Rafael Águila: "Esperemos esta victoria sea el empuje inicial para empezar a sumar puntos"

El CAI logró un importante triunfo ante Verdes, con un Rafael Águila liderando en el Estadio Rommel Fernández.

El mediocampista del Club Atlético Independiente (CAI) Rafael Águila habló luego del triunfo ante Verdes FC en duelo por el Grupo C de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF, duelo que fue disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Águila, de 28 años de edad fue pieza clave en la mitad de la cancha, con una habilitación a Keny Bonilla, que luego asistió a Ángel Valverde para la apertura del marcador.

Además, el en su momento seleccionado nacional anotó el gol definitivo para el 3-1, aprovechando una jugada a balón detenido.

Impresiones del Jugador del Partido, Rafael Águila

"Sentimos que el equipo tenía que hacer un clip, ya que no empezamos bien en el torneo internacional, ni el nacional, pero ahora esperemos que con esta victoria sea el empuje para empezar a sumar puntos", mencionó Rafael Águila, quien fue elegido como El Jugador del Partido.

"Es muy importante para mi, porque necesito ir recuperando la confianza, sentirme bien con mi juego y siempre le dedico mis goles a mi hermano Miguel Lasso y hoy a mi otro hermano que estaba hoy de recoge bolas", señaló.

Compromiso ante Saprissa

"Lo tomamos como una final, desde que salió el sorteo fue un partido que marcamos en el calendario y ahora más con la urgencia de hacer la mayor cantidad de puntos posibles y en casa siempre hay que buscar la victoria", finalizó.

