Hernán Darío Gómez elogia a Panamá como la Mejor de Centroamérica

Hernán Darío Gómez, un viejo conocido para la Selección de Panamá, brindó declaraciones este jueves previo al choque que tendrán panameños y salvadoreños en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.
Del 2014 al 2018, el Bolillo Gómez estuvo bajo el mando de los canaleros y los clasificó al Mundial de Rusia 2018, la primera clasificación de su historia.
"Para mí es un orgullo y me da felicidad que se mantuvieron en la selección. Esto es el fútbol y estoy feliz de estar en la misma profesión, sin duda me dará mucha felicidad verlos", agregó sobre reencontrarse con Édgar Yoel Bárcenas, Michael Amir Murillo y Fidel Escobar, jugadores que le brindó la oportunidad de llegar a la selección cuando eran jóvenes.
Ahora a sus 69 años, regresa como técnico de El Salvador, quien será el rival de Panamá en la tercera fecha de las eliminatorias.
Fecha, hora y dónde ver El Salvador vs Selección de Panamá en eliminatorias Concacaf
- Fecha: Viernes, 10 de octubre de 2025
- Hora: 8:00 pm
- Lugar: Estadio Cuscatlán, El Salvador
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 7:00 pm