Hernán Darío Gómez elogia a Panamá como la Mejor de Centroamérica

Hernán Darío Gómez , un viejo conocido para la Selección de Panamá , brindó declaraciones este jueves previo al choque que tendrán panameños y salvadoreños en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

"Yo pienso en que mañana nuestro equipo debe estar concentrado los 90' minutos, tener orden, carácter y que se imponga ante el mejor rival de Centroamérica, no me da pena ni temor decirlo porque así se ha demostrado", dijo el colombiano.

Del 2014 al 2018, el Bolillo Gómez estuvo bajo el mando de los canaleros y los clasificó al Mundial de Rusia 2018, la primera clasificación de su historia.

"Para mí es un orgullo y me da felicidad que se mantuvieron en la selección. Esto es el fútbol y estoy feliz de estar en la misma profesión, sin duda me dará mucha felicidad verlos", agregó sobre reencontrarse con Édgar Yoel Bárcenas, Michael Amir Murillo y Fidel Escobar, jugadores que le brindó la oportunidad de llegar a la selección cuando eran jóvenes.

Ahora a sus 69 años, regresa como técnico de El Salvador, quien será el rival de Panamá en la tercera fecha de las eliminatorias.

