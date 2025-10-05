El Salvador vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en eliminatorias

La selección de Panamá está enfocada para la nueva ventana de eliminatorias Concacaf y visitará el viernes 10 de octubre a El Salvador por la jornada 3 en el estadio Cuscatlán desde las 8:00 pm hora local.
Panamá está de tercer lugar en el grupo con dos puntos, en dos empates ante Surinam y Guatemala y esto no les sirve para su clasificación al Mundial 2026, por lo que será un duelo complicado.
El Salvador por su parte sacó una victoria ante Guatemala y cayó ante Surinam, esos tres puntos le está sirviendo para pelear y poder clasificar a la repesca.
Fecha, hora y dónde ver El Salvador vs Selección de Panamá en eliminatorias Concacaf
Fecha: Viernes, 10 de octubre de 2025
Hora: 8:00 pm
Lugar: Estadio Cuscatlán, El Salvador
Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 7:00 pm