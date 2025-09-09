Eliminatorias CONCACAF: Surinam sorprendió a El Salvador en el Estadio Cuscatlán

La selección de Surinam sorprendió este lunes al derrotar de visitante a El Salvador por 2-1 en las eliminatorias Concacaf para el Mundial de 2026, en un encuentro donde el combinado caribeño denunció insultos racistas. En otro duelo, Panamá y Guatemala empataron 1-1.

Los goles del partido, disputado en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, fueron anotados por Radinio Balker (12) y Dhoraso Klas (81) para la visita, mientras que Anfernee Dijksteel (73, en contra) marcó el gol local.

En el otro encuentro, Panamá y Guatemala empataron en el estadio Rommel Fernández, en la capital panameña, con goles de Óscar Santis para los guatemaltecos y Carlos Harvey para los locales.

Con dos fechas Surinam encabeza el Grupo A con 4 puntos, seguido de El Salvador con 3, Panamá con dos y Guatemala con uno.

El líder de cada grupo clasificará directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

El seleccionador de Surinam, Stanley Menzo, y el defensor Shaquille Pinas, denunciaron insultos racistas de parte de los aficionados que acudieron al Cuscatlán.

"Tienes que preguntar por qué tus fans les gritan a mis jugadores 'negro'. ¿Por qué hacen eso?", cuestionó Menzo en conferencia de prensa ante la pregunta de un periodista sobre si los futbolistas de Surinam se habían enfrentado a la afición local.

"Como dijo el entrenador, si dices 'negro' y 'mono', este tipo de cosas (...) no me parece divertido", agregó Pinas.

"Seguimos en la pelea" en las eliminatorias Concacaf

En la previa, el seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez, había advertido que la historia no decidía los duelos, en referencia a que su equipo ha estado en 2 Mundiales (México-1970 y España-1982) y Surinam en ninguno.

Dicho y hecho. Surinam no solo ganó, también marcó los tiempos a un rival muy desdibujado. A los pocos minutos Balker enmudeció el estadio con un certero remate de cabeza en un saque de esquina.

En la segunda parte, El Salvador empató con un gol de Dijksteel en propia puerta, pero ocho minutos después un remate de Klas dio la razón al "Bolillo" Gómez: la historia no gana partidos.

"Es una eliminatoria, nadie (en el grupo) tiene seis puntos todavía (...) con tres (puntos) seguimos en la pelea", señaló Gómez.

FUENTE: AFP