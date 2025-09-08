Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy lunes 8 de septiembre

Repasa los partidos que hay para hoy lunes 8 de septiembre en la jornada 2 de las Eliminatorias CONCACAF .

La Selección de Panamá gana la serie de todos los tiempos ante Guatemala con 18 triunfos, 11 empates y 13 derrotas. Será el partido número 43 en la historia.

En la historia de las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA será el 7º partido, los guatemaltecos están invictos en la serie con 5 victorias y 1 empate. Será la 3ra vez que se enfrenten en la ronda final de las clasificatorias, dos veces para Alemania 2006.

El Salvador gana la serie con ocho triunfos, una derrota y un empate ante Surinam. Todos los enfrentamientos han sido en las clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA. Será el partido número 11 en la serie. Surinam tiene 57 años sin poder vencer a El Salvador.

Partidos para hoy en las Eliminatorias CONCACAF