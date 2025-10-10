Eliminatorias CONCACAF: Surinam y Guatemala no pasaron del empate

La Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continuó con un empate 1-1 entre Surinam y Guatemala en el Grupo A este viernes en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed en Paramaribo, Surinam.

Richonell Margaret estuvo cerca de adelantar a Surinam al minuto 11 con un disparo de derecha desde fuera del área que fue desviado por el portero guatemalteco Nicholas Hagen antes de estrellarse en el travesaño.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Surinam tuvo oportunidades consecutivas al 36’, pero no logró concretar: un disparo de larga distancia de Margaret y un posterior cabezazo de Sheraldo Becker fueron detenidos por Hagen.

Los goles del Surinam vs Guatemala - Eliminatorias CONCACAF

Darwin Lom abrió el marcador para Guatemala al 75’, apenas un minuto después de ingresar al campo, con una volea de derecha desde el centro del área.

Virgil Misidjan marcó el empate para Surinam en el 90’+4’ con un remate de primera intención de derecha al rincón inferior derecho.

Con este resultado, Surinam llegó a cinco puntos, mientras que Guatemala sumó su segundo punto.

Ambos equipos continuarán sus campañas clasificatorias el martes: Surinam visitará a Panamá y Guatemala viajará para enfrentar a El Salvador.

FUENTE: CONCACAF