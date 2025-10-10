Eliminatorias CONCACAF: XI de Panamá para enfrentar a El Salvador

El Director técnico Thomas Christiansen definió la alineación de la Selección de Panamá para enfrentar a El Salvador en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Panameños y salvadoreños se verán las caras este viernes en el Estadio Cuscatlán, en un encuentro programado a jugarse desde 8:00 p.m por la señal de RPC Televisión.

El defensor José Córdoba de la Championship de Inglaterra, regresa al once inicial del onceno panameño.

El Salvador y Panamá se enfrentarán por décimo tercera vez en las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA.

En general, será el encuentro número 50 en todas las competencias, la serie favorece a Panamá con 19 victorias, 17 derrotas y 13 empates.

En los 12 últimos partidos en cualquier competencia entre estas dos selecciones, Panamá registra 7 victorias y una derrota, además hubo 4 empates, el triunfo salvadoreño fue 1-0 en las clasificatorias para el Mundial Catar 2022 el 7-oct-2021 en el estadio Cuscatlán de San Salvador (SLV) en la ronda final, con gol de Enrico Hernández.

Alineación de la selección de Panamá vs El Salvador

Orlando Mosquera, Andrés Andrade, Fidel Escobar, José Córdoba, Michael Amir Murillo, Eric Davis, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas y José Fajardo.