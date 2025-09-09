FÚTBOL Fútbol Internacional -  9 de septiembre de 2025 - 16:37

Eliminatorias UEFA: Inglaterra aplastó a Serbia

La selección de Inglaterra goleó a Serbia en los partidos de eliminatorias UEFA y sigue sin recibir goles en su portería.

Eliminatorias UEFA: Inglaterra aplastó a Serbia

Eliminatorias UEFA: Inglaterra aplastó a Serbia

OLIVER BUNIC / AFP

Inglaterra pasó por encima de Serbia (0-5), este martes en Belgrado, logrando una quinta victoria en otros tantos partidos de clasificación al Mundial 2026, de nuevo sin recibir un solo gol.

Los vigentes subcampeones de Europa dominan el grupo K cpn 15 puntos, muy por delante de Albania (2ª con 8 puntos tras ganar 1-0 en Letonia) y de Serbia (3ª, 7 puntos), el rival a priori más duro para los Three Lions, aunque los balcánicos cuentan con un partido menos.

Inglaterra a un paso de clasificar

Inglaterra suma 13 goles a favor y ninguno en contra antes de sus tres últimos partidos clasificatorios previstos en octubre y en noviembre.

Pero sobre todo en Belgrado elevaron su juego por primera vez bajo la dirección de Thomas Tuchel, el seleccionador aterrizado en enero.

Este martes, Harry Kane (33), Noni Madueke (35) y Ezri Konsa (52) pusieron el partido cuesta abajo. Marc Guéhi (75), después de la expulsión del capitán serbio Nikola Milenkovic, y Marcus Rashford de penal (90) terminaron de sentenciar.

En esta nota:
Seguir leyendo

Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Eliminatorias UEFA: Noruega le anotó 11 goles a Moldavia

Eliminatorias UEFA: Kylian Mbappé rescató a Francia ante Islandia

Recomendadas

Últimas noticias