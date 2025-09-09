Eliminatorias UEFA: Inglaterra aplastó a Serbia

Inglaterra pasó por encima de Serbia (0-5), este martes en Belgrado, logrando una quinta victoria en otros tantos partidos de clasificación al Mundial 2026, de nuevo sin recibir un solo gol.
Inglaterra a un paso de clasificar
Inglaterra suma 13 goles a favor y ninguno en contra antes de sus tres últimos partidos clasificatorios previstos en octubre y en noviembre.
Pero sobre todo en Belgrado elevaron su juego por primera vez bajo la dirección de Thomas Tuchel, el seleccionador aterrizado en enero.
Este martes, Harry Kane (33), Noni Madueke (35) y Ezri Konsa (52) pusieron el partido cuesta abajo. Marc Guéhi (75), después de la expulsión del capitán serbio Nikola Milenkovic, y Marcus Rashford de penal (90) terminaron de sentenciar.