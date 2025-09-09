FÚTBOL Fútbol Internacional -  9 de septiembre de 2025 - 09:31

Eliminatorias UEFA: Partidos par hoy martes 9 de septiembre

Conoce a continuación los partidos que se disputarán este martes 9 de septiembre en las eliminatorias UEFA.

FOTO: KAREN MINASYAN / AFP

Las eliminatorias UEFA continúan este martes 9 de septiembre, con acciones de 9 partidos alrededor de distintos escenarios en el territorio europeo.

Partidos par hoy en las Eliminatorias UEFA

Armenia vs Irlanda a las 11:00 A.M.

Azerbaiyán vs Ucrania, 11:00 A.M.

Francia vs Islandia a la 1:45 P.M.

Chipre vs Rumania, 1:45 P.M.

Serbia vs Inglaterra a la 1:45 P.M.

Hungría vs Portugal a la 1:45 P.M.

Bosnia y Herzegovina, 1:45 P.M.

Noruega vs Moldavia a la 1:45 P.M.

Albania vs Letonia, 1:45 P.M.

Un destacado duelo de goles

Con extremo sufrimiento, en la jornada de ayer la Italia de Gennaro Gattuso prosiguió su escalada venciendo 4-5 a Israel, al que arrebató el segundo puesto del grupo I de clasificación al Mundial 2026, este lunes en Hungría, en una jornada en la que Suecia complicó su camino.

