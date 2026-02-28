Erling Haaland sufre lesión con el Manchester City

El noruego Erling Haaland , delantero del Manchester City, se cayó este sábado de la convocatoria contra el Leeds United por una lesión menor que sufrió hace dos días en un entrenamiento.

Este inconveniente para el máximo goleador del City llega a diez días de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Baja contra Leeds Erling Haaland

"Hace dos días en un entrenamiento tuvo un problema y sufrió una lesión menor. No es un gran problema, pero no puede jugar contra el Leeds", dijo Pep Guardiola en los micrófonos de "Sky Sports" en la previa del encuentro contra el Leeds.

El noruego, que sí estuvo el fin de semana pasado en la victoria contra el Newcastle United, es el máximo goleador de este equipo con 29 tantos en 38 partidos.