FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir semifinal vuelta  Copa del Rey

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán nuevamente, ahora en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey
Para lograr la remontada, los dirigidos por Hansi Fick deberán realizar un partido prácticamente perfecto en todas las líneas.
Previo a este compromiso, los culés golearon el domingo 4-1 al Villarreal con Hat-trick de Lamine Yamal y otro tanto de Robert Lewandowski.
Por su parte, los del "Cholo" Simeone le ganaron al Real Oviedo con gol del argentino Julián Álvarez.
FC BARCELONA VS ATLÉTICO DE MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR SEMIFINAL COPA DEL REY
- Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Spotify Camp Nou
