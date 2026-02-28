Copa del Rey Fútbol Internacional -  28 de febrero de 2026 - 17:12

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir semifinal vuelta Copa del Rey

El conjunto del FC Barcelona chocará contra el Atlético de Madrid en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha

Foto: FC Barcelona

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán nuevamente, ahora en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey

Los blaugranas tienen la difícil misión de remontar el 0-4 que sufrieron en la ida disputada en casa del Atlético.

Para lograr la remontada, los dirigidos por Hansi Fick deberán realizar un partido prácticamente perfecto en todas las líneas.

Previo a este compromiso, los culés golearon el domingo 4-1 al Villarreal con Hat-trick de Lamine Yamal y otro tanto de Robert Lewandowski.

Por su parte, los del "Cholo" Simeone le ganaron al Real Oviedo con gol del argentino Julián Álvarez.

  • Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Spotify Camp Nou
En esta nota:
