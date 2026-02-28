FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir semifinal vuelta  Copa del Rey

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán nuevamente, ahora en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey

Los blaugranas tienen la difícil misión de remontar el 0-4 que sufrieron en la ida disputada en casa del Atlético.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Para lograr la remontada, los dirigidos por Hansi Fick deberán realizar un partido prácticamente perfecto en todas las líneas.

Previo a este compromiso, los culés golearon el domingo 4-1 al Villarreal con Hat-trick de Lamine Yamal y otro tanto de Robert Lewandowski.



Por su parte, los del "Cholo" Simeone le ganaron al Real Oviedo con gol del argentino Julián Álvarez.

FC BARCELONA VS ATLÉTICO DE MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR SEMIFINAL COPA DEL REY