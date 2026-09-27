Lamine Yamal: ¿Cuáles fueron sus declaraciones sobre el Balón de Oro?

La nueva era de la selección de España no puedo comenzar con mejor pie, con un triunfo señorial en Wembley ante Inglaterra (2-3), remontada incluida, que sirvió para dar brillo a la segunda estrella y, de paso, a que Lamine Yamal volviera a reivindicar sobre el campo por qué se cree merecedor del Balón de Oro .

La cita contra Inglaterra sirvió de paso a que Lamine Yamal hiciera su última ‘súplica’ para que, a sus 19 años, se le conceda su primer Balón de Oro en la pugna que mantiene con el delantero francés Kylian Mbappé, entablada tanto en el campo como en las múltiples entrevistas concedidas por ambos en los últimos días.

La votación se cierra este lunes, por lo que el extremo del Barça aprovechó el escaparate de Wembley y su gol tempranero para fortalecer su candidatura, que se resolverá el 26 de octubre, también en Londres.

Además de su octavo gol con la selección española fruto de un robo en la presión, el de Rocafonda dejó detalles de mucha calidad, como un tacón a Dani Olmo que asombró a la afición inglesa, y una buena dosis de esfuerzo colectivo para dejar patente que no sólo piensa en él.

Declaraciones de Lamine Yamal

“Para ser totalmente honesto, no es solo este año que tuve un nivel digno de Balón de Oro, esto viene de hace más tiempo. Todo el mundo lo sabe, saben que soy un jugador que marca la diferencia. Creo que la gente piensa: 'Lamine tiene 19 años, tarde o temprano lo ganará, así que démoselo a otro".

Yo simplemente tengo que ganar, ganar y seguir ganando. Llegará un momento en el que ya no habrá debate. Habrá gente que me quiera y otros que dirán: ‘¡QUÉ PESADO QUE ES!'. Y a mí eso me parece perfecto”.

FUENTE: EFE