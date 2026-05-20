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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  20 de mayo de 2026 - 16:43

Mundial 2026: Gianni Infantino le desea suerte a la Selección de Panamá

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un mensaje deseándole suerte a la Selección de Panamá en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Gianni Infantino le desea suerte a la Selección de Panamá

Mundial 2026: Gianni Infantino le desea suerte a la Selección de Panamá

FOTO: CONMEBOL

"Panamá sigue inspirando a los aficionados de todo el mundo mientras se prepara para competir una vez más en la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Norteamérica este verano", dijo Infantino.

"Mucha suerte a la Selección de Panamá, en vuestro intento por escribir otro capítulo memorable en la historia del fútbol", agregó.

El seleccionado nacional dirigido por Thomas Christiansen quedó ubicado en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Partidos de la Selección de Panamá en el Mundial 2026

  • Ghana vs selección de Panamá - 17 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
  • Selección de Panamá vs Croacia - 23 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
  • Selección de Panamá vs Inglaterra - 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (4:00 pm)

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