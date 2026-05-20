Mundial 2026: Gianni Infantino le desea suerte a la Selección de Panamá

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le deseó suerte a la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
"Mucha suerte a la Selección de Panamá, en vuestro intento por escribir otro capítulo memorable en la historia del fútbol", agregó.
El seleccionado nacional dirigido por Thomas Christiansen quedó ubicado en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.
Partidos de la Selección de Panamá en el Mundial 2026
- Ghana vs selección de Panamá - 17 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
- Selección de Panamá vs Croacia - 23 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
- Selección de Panamá vs Inglaterra - 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (4:00 pm)