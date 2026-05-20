Mundial 2026: Gianni Infantino le desea suerte a la Selección de Panamá

Gianni Infantino , presidente de la FIFA, le deseó suerte a la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

"Panamá sigue inspirando a los aficionados de todo el mundo mientras se prepara para competir una vez más en la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Norteamérica este verano", dijo Infantino.

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"Mucha suerte a la Selección de Panamá, en vuestro intento por escribir otro capítulo memorable en la historia del fútbol", agregó.

El seleccionado nacional dirigido por Thomas Christiansen quedó ubicado en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Partidos de la Selección de Panamá en el Mundial 2026