EXCLUSIVA. Rosario Vargas habla de su llegada al Rayo Vallecano

En cuanto a las expectativas que tiene con su nuevo club, la futbolista mencionó “es una nueva etapa, deje un filial para pelear en la primera división“.

Vargas igual mencionó que cuando estaba en el Valencia terminó su colegio, empezó a estudiar Psicología y quiere estudiar periodismo.

¡La nueva jugadora del Rayo Vallecano!



Rosario Vargas habló en exclusiva para RPC Deportes





SELECCIÓN DE PANAMÁ

Rosario debutó en la selección mayor de Panamá el pasado 8 de julio contra Canadá en el Premundial Femenino que se realizó en México y sin duda, dejó buenas sensaciones a pesar de su juventud. La futbolista espera ganarse un puesto para disputar el repechaje mundialista en el 2023.

“Seguimos creyendo que este es el camino, si Dios quiso que las cosas fueran así es porque quería que tuviéramos una mejor preparación para ir mejor y pelear por ese puesto al Mundial y Dios quiera este convocada para aportar “.

FAMILIA

“Mi mamá es una pieza fundamental junto a mi papá, mi mamá siempre me dice que los estudios es lo que único que me puede dejar y también me comenta que estudie, juegue fútbol y me divierta”, señalo Rosario que es el mensaje que siempre le recalca su madre.

Vargas tuvo que separarse de su familia desde muy pequeña para poder cumplir sus metas en lo escolar y en lo deportivo, en cuanto a este tema señaló: “Es difícil despegarse de las personas que uno quiere, pero creo que uno debe estar enfocado en lo que quiere y si lo mejor para tu futuro es estar fuera debes aferrarte a eso y seguir tus sueños“.

MENSAJE

“El fútbol femenino necesita de todos, que nos apoyen rumbo a ese repechaje y vamos a dar lo mejor para dejar el nombre de Panamá en alto“, finalizó Vargas.