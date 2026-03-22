FC Barcelona: Alineación confirmada para recibir al Rayo Vallecano

El FC Barcelona , líder en LaLiga y con muy buenas sensaciones tras la goleada al Newcastle en la Champions (7-2) , tiene la posibilidad de aumentar su ventaja en el campeonato doméstico si saca adelante el encuentro de este domingo (8:00 am) ante el Rayo Vallecano , clasificado el jueves para los cuartos de la Liga Conferencia, y a expensas del resultado del derbi madrileño.

Los de Hansi Flick están en un gran momento de forma y los resultados le acompañan. Por ejemplo, en casa, desde que regresó al Spotify Camp Nou el pasado 22 noviembre ante el Athletic Club, sus números son inmejorables.

Encadena el equipo azulgrana 13 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, tres en Champions (Eintracht, Copenhague y Newcastle) y uno en Copa. Su promedio goleador llama la atención, con 46 goles a favor en esos trece encuentros (3,5 por partido) y 9 en contra (0,7).

Pero hará bien de no fiarse de un rival como el Rayo, que de todas manera siempre le complicado más las cosas en Vallecas que en Barcelona, como se demostró con el 1-1 registrado en la jornada 3.

El Barcelona tiene las bajas confirmadas de sus dos carrileros: Jules Koundé y Alejandro Balde; la del centrocampista Frenkie de Jong, así como la del central Andreas Christensen.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la primera ronda de la competición liguera, en agosto, donde hubo reparto de puntos en Vallecas (1-1), por lo que para el técnico el grado de dificultad y la preparación debe ser "la misma" y conservar "la esencia".

Alineación del FC Barcelona vs Rayo Vallecano

Joan García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Pedri, Bernal, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski.

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FUENTE: EFE