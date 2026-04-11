FC Barcelona: Alineación de Hansi Flick para enfrentar al Espanyol

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha introducido cinco cambios respecto al último partido para enfrentarse este sábado en el Spotify Camp Nou al Espanyol, que presentará las novedades de Kike García como delantero centro y de Calero en el eje de la zaga.
Alineación del FC Barcelona
Así pues, el Barcelona saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric, Gavi; Lamine Yamal, Ferran y Fermín.
Por su parte, presentará las novedades de Kike García en detrimento de Roberto Fernández y de Calero por Riedel, en una alineación integrada por Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Pol Lozano, Urko, Dolan; Kike García y Edu Expósito.
FUENTE: EFE