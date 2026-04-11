FC Barcelona: Alineación de Hansi Flick para enfrentar al Espanyol FOTO: FC BARCELONA

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha introducido cinco cambios respecto al último partido para enfrentarse este sábado en el Spotify Camp Nou al Espanyol, que presentará las novedades de Kike García como delantero centro y de Calero en el eje de la zaga.

El preparador alemán dará entrada a Araujo por Kounde, Balde por Cancelo, Gavi por Olmo, Fermín por Rashford y Ferran por Lewandowski, y dejará al recién recuperado Frenkie de Jong en el banquillo.

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