LaLiga Fútbol Internacional -  11 de abril de 2026 - 10:48

FC Barcelona: Alineación de Hansi Flick para enfrentar al Espanyol

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha introducido 5 cambios respecto al último partido para enfrentarse en el Spotify Camp Nou al Espanyol.

FC Barcelona: Alineación de Hansi Flick para enfrentar al Espanyol

FC Barcelona: Alineación de Hansi Flick para enfrentar al Espanyol

FOTO: FC BARCELONA

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha introducido cinco cambios respecto al último partido para enfrentarse este sábado en el Spotify Camp Nou al Espanyol, que presentará las novedades de Kike García como delantero centro y de Calero en el eje de la zaga.

El preparador alemán dará entrada a Araujo por Kounde, Balde por Cancelo, Gavi por Olmo, Fermín por Rashford y Ferran por Lewandowski, y dejará al recién recuperado Frenkie de Jong en el banquillo.

Alineación del FC Barcelona

Así pues, el Barcelona saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric, Gavi; Lamine Yamal, Ferran y Fermín.

Por su parte, presentará las novedades de Kike García en detrimento de Roberto Fernández y de Calero por Riedel, en una alineación integrada por Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Pol Lozano, Urko, Dolan; Kike García y Edu Expósito.

FUENTE: EFE

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