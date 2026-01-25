FC Barcelona presenta su XI para medirse al Real Oviedo en la J21 FOTO: FC BARCELONA

Nada menos que 43 días después, el FC Barcelona regresará este domingo (10:15 am) al Spotify Camp Nou para medirse al Real Oviedo, colista destacado de LaLiga EA Sports, con el reto de sobreponerse a la sensible baja de Pedro González 'Pedri' y volver a la senda del triunfo en el campeonato para asegurar el liderato ante la presión del Real Madrid, líder con dos puntos de ventaja.

Mucho ha llovido desde la victoria del pasado 13 de diciembre ante a Osasuna (3-1), última de los azulgranas frente a su afición. Desde entonces, el cuadro catalán ha ganado la Supercopa de España, y ha cosechado siete triunfos y ha encajado una derrota, con 21 goles a favor, seis en contra y cinco porterías a cero.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse