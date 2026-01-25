FC Barcelona presenta su XI para medirse al Real Oviedo en la J21

Nada menos que 43 días después, el FC Barcelona regresará este domingo (10:15 am) al Spotify Camp Nou para medirse al Real Oviedo, colista destacado de LaLiga EA Sports, con el reto de sobreponerse a la sensible baja de Pedro González 'Pedri' y volver a la senda del triunfo en el campeonato para asegurar el liderato ante la presión del Real Madrid, líder con dos puntos de ventaja.
El equipo entrenado por Hansi Flick viene de vencer en la Liga de Campeones al Slavia Praga (2-4). Una victoria amarga por la lesión de Pedri, que se ausentará un mes, y se unirá en la enfermería a Gavi, Christensen y Ferran Torres.
XI DEL FC BARCELONA VS REAL OVIEDO
Joan García, Pau Cubarsí, Joao Cancelo, Eric García, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Marc Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski.
FUENTE: EFE