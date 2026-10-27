Cerveceros a un triunfo de su primer título: ¿Algún equipo remontó un 0-3 en Serie Mundial?

Los Cerveceros de Milwaukee están a una victoria de conquistar la Serie Mundial 2026, después de imponerse 10-1 a los Rays de Tampa Bay en el tercer encuentro y tomar ventaja de 3-0 en la serie.

El resultado coloca a Milwaukee en una posición privilegiada, respaldada por más de un siglo de historia de las Grandes Ligas. Desde 1903 hasta 2025, los 25 equipos que consiguieron una ventaja de 3-0 en la Serie Mundial terminaron proclamándose campeones.

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La historia favorece a los Cerveceros

De las 25 Series Mundiales anteriores que comenzaron 3-0, 21 terminaron 4-0 y solamente cuatro equipos lograron evitar la barrida: Chicago Cubs en 1910, New York Giants en 1937, Cincinnati Reds en 1970 y New York Yankees en 2024.

Ninguno consiguió llevar la eliminatoria a un sexto encuentro.

La única vez que un equipo ha remontado un 0-3, fue los Medias Rojas de Boston ante los Yankees de New York, pero esto fue en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.