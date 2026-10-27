MLB: Partido para hoy martes 27 de octubre en la Serie Mundial 2026

Los Cerveceros de Milwaukee buscarán ganar la Serie Mundial 2026 de la MLB por barrida ante los Rays de Tampa en el Tropicana Field.

Los Cerveceros llegan al cuarto compromiso con una ventaja de 3-0, luego de imponerse 3-2 en el primer encuentro, 5-4 en el segundo y protagonizar una contundente victoria por 10-1 en el tercer partido.

Milwaukee quiere hacer historia

Los Cerveceros están a nueve entradas de alcanzar uno de los mayores logros de su historia. La franquicia busca su primer campeonato de la Serie Mundial después de regresar al Clásico de Otoño por primera vez desde 1982.

Rays, obligados a reaccionar

Uno de los aspectos fundamentales del encuentro será el trabajo desde el montículo. Los Rays tendrán como abridor anunciado a Griffin Jax, mientras que Milwaukee aún no había confirmado oficialmente a su lanzador para este compromiso.

Partido para hoy en la MLB