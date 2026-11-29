Hansi Flick presenta once de gala con el FC Barcelona ante Deportivo La Coruña

El director técnico del FC Barcelona , Hansi Flick, presentó su alineación titular para enfrentar al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, por la jornada 14 de LaLiga 2026-2027.

El conjunto azulgrana buscará sumar tres puntos en condición de visitante con un once que cuenta con la presencia de Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon como principales referencias ofensivas.

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Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo serán los encargados de generar fútbol en el centro del campo, mientras que Joan García estará bajo los tres palos.

En la línea defensiva destacan las presencias de João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Eric García.

Alineación titular del FC Barcelona ante el Deportivo