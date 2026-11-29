El director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, presentó su alineación titular para enfrentar al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, por la jornada 14 de LaLiga 2026-2027.
Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo serán los encargados de generar fútbol en el centro del campo, mientras que Joan García estará bajo los tres palos.
En la línea defensiva destacan las presencias de João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Eric García.
Alineación titular del FC Barcelona ante el Deportivo
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Joan García
João Cancelo
Pau Cubarsí
Pedri
Lamine Yamal
Raphinha
Anthony Gordon
Gerard Martín
Dani Olmo
Frenkie de Jong
Eric García