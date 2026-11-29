La progresión del Liverpool, el equipo llamado a poner en dudas el título del Arsenal, sufrió un frenazo este domingo en el derbi de Merseyside tras empatar 1-1, donde un gol en propia meta del neerlandés Jeremie Frimpong privó a los de Andoni Iraola de un nuevo triunfo.

Si el Arsenal gana al Manchester City, la distancia con el Arsenal será de nueve puntos, prácticamente insalvable. Y eso que los 'Reds' venían con una gran inercia, tras encadenar goleadas contra el Crystal Palace, Manchester United y el Brujas, y llegaron a adelantarse en el caliente derbi contra el Everton fuera de casa.

Liverpool frena en la Premier

Ni cinco minutos tardaron los de Iraola en contrastar el buen momento que vive una de sus estrellas, el alemán Florian Wirtz, que descargó una pelota en la frontal del área para que el húngaro Dominikc Szoboszlai enganchara un remate con el exterior imposible para Jordan Pickford.

Se juntaron dos de los futbolistas más en forma del Liverpool. Wirtz, que por fin empieza a justificar su precio, y Szoboszlai, que apenas ha bajado el nivel tras llegar al equipo. El alemán ha marcado o asistiendo en los últimos cuatro partidos del equipo y suma cinco pases de gol en esta Premier, mientras que el húngaro marcó al Manchester United de falta y dio una asistencia frente al Brujas.

El Liverpool había cogido el timón del partido contra un Everton que lo fiaba todo a Jack Grealish, ya sin castigo, y a la pegada de Thierno Barry, pero los de Iraola se pegaron un tiro en el pie antes del descanso cuando Frimpong, que volvía a la titularidad en liga desde septiembre, metió en su portería una falta lateral.

En la segunda mitad, el Liverpool siguió con el control y los intentos sin suerte sobre la meta de Pickford, que tampoco tuvo que hacer grandes intervenciones para evitar el segundo de los 'Toffees', mientras que el Everton confió en el contraataque y estuvo cerca de llevarse los tres puntos en el último minuto de partido cuando Alisson Becker salió de la portería, se equivocó con el pase y permitió un disparo desde 35 metros que Brennan Johnson no atinó a marcar.

El empate aleja al Liverpool de la pelea por el título y los deja a seis puntos del Arsenal en cuarta posición, en tanto que el Everton es octavo, con 17 unidades.

FUENTE: EFE