El internacional austriaco Konrad Laimer se ha sumado a la larga lista de bajas del Bayern Múnich por una luxación en el tobillo derecho sufrida en el empate 0-0 contra el Hamburgo que hará necesaria una operación, informó el club bávaro.
¿Qué sucede con el Bayern Múnich y las bajas?
Para por lo menos el próximo partido de la Bundesliga tendrá, además, la baja por sanción de Joshua Kimmich, expulsado contra el Hamburgo.
El martes el Bayern juega en la Copa de Alemania contra el Hertha Berlín, en una eliminación a partido único en la que el entrenador Vincent Kompany tendrá que improvisar y recurrir a jugadores de la cantera.
FUENTE: EFE