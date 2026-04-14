Champions League: FC Barcelona superó al Atleti, pero se quedó corto y es eliminado

El FC Barcelona se quedó corto tras derrotar 2-1 al Atlético de Madrid en la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League desde el Estadio Metropolitano.

Los culés partieron por delante con un importante gol de camerino de Lamine Yamal sobre el minuto 4', tras el error del defensor francés Clemente Lenglet.

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El extremo de 18 años de edad definió de manera sutil ante la salida del arquero argentino Juan Musso, que vio pasar el balón entre sus piernas.

La presión de los dirigidos por Hansi Flick siguió dando frutos para que llegara la anotación de Ferran Torres sobre el minuto 24', con una gran definición de pierna izquierda.

La respuesta de los locales llegó minutos después, con Ademola Lookman, quien marcó al minuto 31' del partido, con asistencia del lateral Marco Llorente.

El FC Barcelona se queda con 10 y el Atleti se cerró para ganar la llave

En el segundo tiempo ambos oncenos tuvieron jugadas de peligro, pero no pudieron aprovechar de cara al arco contrario.

Los colchoneros se cerraron bien y buscaron la contra de manera explosiva en varias ocasiones, pero fue con el recién ingresado Alexander Sørloth que le dio créditos,

El noruego llegaba de cara al arco y recibió una falta por la espalda de Eric García, que se fue expulsado con roja directa sobre el minuto 80', quedando condicionados.

Los culés lo intentaron por distintas maneras, pero no les alcanzó y se quedan en el camino, para ña clasificación del Atleti a semifinales.