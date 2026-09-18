FÚTBOL Fútbol Internacional -  18 de septiembre de 2026 - 07:50

FC Barcelona: Joan Garcia, el principal ausente en entrenamientos

El FC Barcelona no contó con el arquero Joan García en el entrenamiento del FC Barcelona previo a viaje a Sevilla.

FC Barcelona: Joan Garcia

FC Barcelona: Joan Garcia, el principal ausente en entrenamientos

FOTO: EFE/Pablo Miranzo

El meta Joan Garcia, lesionado el pasado miércoles ante el Racing de Santander en LaLiga, ha sido la principal ausencia del equipo del FC Barcelona en el último entrenamiento antes de medirse este sábado al Sevilla en la capital hispalense.

No entrena Joan García

Joan Garcia, que sintió molestias en la rodilla derecha y tuvo que retirarse del terreno de juego en el descanso del encuentro ante los cántabros, también es baja para la convocatoria de la selección española.

Su ausencia ante el Sevilla le abre la puerta a la titularidad al veterano Wojciech Szczsny, aunque también podría tener alguna opción el croata Dominik Livakovi, uno de los últimos en integrarse en el equipo catalán.

Joan Garcia se suma a la lista de bajas en la que se encuentran desde hace semanas Frenkie de Jong y Roony Bardghji. La ausencia del meta catalán supuso la presencia en el entrenamiento del joven Iker Rodríguez, que entrará en la convocatoria como tercer meta. Además también se entrenó con el primer equipo el egipcio Hamza Abdelkarim.

FUENTE: EFE

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