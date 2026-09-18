MLB: Edmundo Sosa pega HR en el Citi Field ante la mirada de Juan Soto FOTO: IA

El panameño Edmundo Sosa de los Phillies de Philadelphia volvió a mostrar su poder ofensivo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ), al conectar este viernes su octavo cuadrangular del año frente a los Mets de Nueva York.

Sosa desapareció la pelota en la parte alta del sexto episodio , ante un cambio de velocidad del lanzador zurdo Zac Thornton en el City Field .

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El batazo recorrió una distancia estimada de 377 pies y salió del bate a una velocidad de 97.1 millas por hora, según los datos de Las Mayores en su página web.

En el encuentro, "Mundito" bateó de 3-3 con 1 vuelacercas, 1 doble, 2 anotadas y 1 empujada.

Números de Edmundo Sosa en la temporada 2026 de la MLB

Con este cuadrangular, el jugador panameño de 30 años sigue mejorando sus números en la actual campaña, donde batea .249 con 8 jonrones, 43 empujadas, 29 anotadas, 4 bases robadas, 2 triples, 10 dobles, 7 bases por bolas y 50 ponches.