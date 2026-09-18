MLB MLB -  18 de septiembre de 2026 - 20:38

MLB: Edmundo Sosa pega HR en el Citi Field ante la mirada de Juan Soto

El Grandes Ligas panameño Edmundo Sosa sonó un enorme cuadrangular en las acciones de la MLB con los Phillies.

MLB: Edmundo Sosa pega HR en el Citi Field ante la mirada de Juan Soto
MLB: Edmundo Sosa pega HR en el Citi Field ante la mirada de Juan SotoFOTO: IA

El panameño Edmundo Sosa de los Phillies de Philadelphia volvió a mostrar su poder ofensivo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas (MLB), al conectar este viernes su octavo cuadrangular del año frente a los Mets de Nueva York.

Sosa desapareció la pelota en la parte alta del sexto episodio, ante un cambio de velocidad del lanzador zurdo Zac Thornton en el City Field.

El batazo recorrió una distancia estimada de 377 pies y salió del bate a una velocidad de 97.1 millas por hora, según los datos de Las Mayores en su página web.

En el encuentro, "Mundito" bateó de 3-3 con 1 vuelacercas, 1 doble, 2 anotadas y 1 empujada.

Números de Edmundo Sosa en la temporada 2026 de la MLB

Con este cuadrangular, el jugador panameño de 30 años sigue mejorando sus números en la actual campaña, donde batea .249 con 8 jonrones, 43 empujadas, 29 anotadas, 4 bases robadas, 2 triples, 10 dobles, 7 bases por bolas y 50 ponches.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en la serie vs los Mellizos de Minnesota?

MLB: Leonardo Bernal brilló en el triunfo de Cardenales en el Busch Stadium

MLB: José Caballero liquida a los Mellizos y llega a 50 empujadas en la temporada

Recomendadas

Últimas noticias