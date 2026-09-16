Raphinha: "Estoy cómodo como nueve marcando goles"

El delantero del FC Barcelona Raphael Dias ' Raphinha ', autor de un triplete en la victoria de este miércoles contra el Racing de Santander (7-2) en LaLiga EA Sports, ha asegurado que está "cómodo como nueve marcando goles" y no se plantea regresar al extremo.

"Estoy contento por goles y victoria, que es lo más importante. Tenemos que seguir mejorando individualmente y como equipo. Se nota el hambre de los jugadores de querer siempre más, de buscar más goles y ocasiones. Se nota en el campo como somos muy compañeros los unos de los otros", ha afirmado el brasileño en declaraciones a 'DAZN'.

Raphinha ha elogiado a su entrenador, Hansi Flick: "Es el técnico que me cambio la mentalidad dentro del club y lo que pensaba de mí mismo. Estoy muy agradecido".

Por último, ha explicado la decisión de cederle el segundo de los tres penaltis de la noche a Lamine Yamal, que falló, mientras él mismo marcó los otros dos.

"Lamine lo necesitaba. Ha fallado y no pasa nada, todos podemos fallar. Siempre que pueda intentaré ayudarle a él y a los demás delanteros. Más que nadie sé que el delantero necesita el gol", ha comentado.

FUENTE: EFE