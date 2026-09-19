Real Madrid conquista la Copa Intercontinental sub-20

El Juvenil A del Real Madrid se impuso por 3-1 en la final de la Copa Intercontinental sub-20 disputada en el Santiago Bernabéu (la primera que se juega en Europa), al Santiago Wanderers chileno, que jugó con uno menos desde el minuto 25, por la expulsión de Alexander Dubó y concluyó el partido con ocho, tras salir del campo por doble amonestación Valenzuela y ver la roja Carvacho, por protestar.

El Real Madrid disputaba este encuentro tras conquistar en mayo su segunda Liga de Campeones juvenil ante el Brujas, mientras que el Santiago Wanderers venció en la final de la Libertadores de la categoría al Flamengo.

La alineación de Álvaro López incluía a varios jugadores habituales en las convocatorias de Jose Mourinho en este inicio de temporada, como Cestero o Alexis Ciria. Tanto el técnico portugués como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, estaban en la grada presenciando el encuentro.

Junto a ellos, los 52.117 espectadores presentes en el Bernabéu suponen el récord de asistencia a un partido de clubes juvenil.

La primera ocasión clara, antes del minuto 5, fue para el Real Madrid, pero Joan Martínez no pudo conectar el remate con comodidad. El equipo chileno, entrenado por Felipe Salinas, entregó la posesión de la pelota a los blancos, en busca de contragolpes y aprovechar los espacios.

La tensión fue en aumento con el paso de los minutos, ante las continuas interrupciones del juego y diversos enfrentamientos entre los jugadores de uno y otro equipo. Esa escalada terminó con la tarjeta roja a Alexander Dubó en el minuto 25, tras una entrada con los tacos por delante al gemelo de Daniel Yáñez en la esquina del área.

El mismo Yáñez se encargó de lanzar la falta derivada de la expulsión. La estrategia de los de Álvaro López engañó al conjunto chileno, que estaba pendiente del posible centro, pero el extremo madridista disparó directamente al palo largo, a media altura, y la pelota entró en la red sin que nadie la tocara.

La inferioridad numérica obligó al Santiago Wanderers a hacer el primer cambio del encuentro y a modificar las posiciones sobre el césped. No se amilanaron los jugadores chilenos, que dispusieron de dos disparos más antes del descanso. Aun así, el resultado seguía 1-0 cuando llegó el entretiempo.

Eso iba a cambiar nada más comenzar la segunda mitad. Un error en la salida desde la defensa de Mario Rivas permitió a Christian Silva recuperar la pelota dentro del área y definir ante Javi Navarro para lograr el gol del empate.

Tampoco sentó mal a los de Álvaro López el tanto en contra. Les sirvió para entrar de lleno en el encuentro y volver a controlar la posesión, conscientes de que quedaba trabajo por hacer. Sin embargo, la igualdad en el marcador ya se había convertido también en igualdad en el juego.

El conjunto blanco no aprovechaba la superioridad numérica y no gozó de demasiadas ocasiones claras. Yeremaiah tuvo en su cabeza y en sus botas el que habría sido el gol de la victoria, pero no lo consiguió.

A falta de diez minutos, para tratar de evitar los penaltis, Álvaro López quitó a Cestero, centrocampista, y dio entrada al ariete castellonense Fran Santamaría. Y, en el minuto siguiente, el cambio dio frutos. El delantero remató en el segundo palo un centro desde la derecha de Fortea para hacer el 2-1.

Duelo parejo entre Real Madrid y Wanderers

En los minutos finales, un cabezazo de Valenzuela a Roberto le supuso la segunda amarilla en dos minutos y, por tanto, la segunda expulsión para el equipo chileno. El colegiado añadió ocho minutos, en los que Yáñez falló un penalti provocado por un agarrón de Sebastián Vargas a Santamaría y Carvacho fue expulsado por protestar, dejando al equipo chileno con ocho jugadores.

Cuando parecía que el resultado se quedaría en 2-1, Roberto, con la cabeza vendada tras el golpe con Valenzuela, redondeó su partido en el minuto 99 con el tanto que se convirtió en el definitivo 3-1, otra vez tras una gran jugada de Fortea por la derecha.

El equipo blanco se suma al palmarés de esta competición, que ya ha disputado cinco ediciones. El Flamengo brasileño, con dos entorchados, es el máximo campeón, seguido de Benfica, Boca Juniors y, ahora, Real Madrid.