FC Barcelona vs RCD Espanyol: Fecha, hora y dónde ver J31 LaLiga

El FC Barcelona, actual líder de LaLiga llega cómodo al encuentro de este sábado ante el RCD Espanyol en la jornada 31 en el Spotify Camp Nou en busca de cuidar los 7 puntos que le sacaron el fin de semana al Real Madrid.

Los blaugranas enfrentaron al Atlético de Madrid dos veces esta semana con un triunfo 2-1 de los de Hansi Flick en la fecha 30, mientras que la derrota la tuvieron 2-0 en ida de cuartos de final de Champions League.

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