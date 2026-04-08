FC Barcelona vs RCD Espanyol: Fecha, hora y dónde ver J31 LaLiga

El FC Barcelona, actual líder de LaLiga llega cómodo al encuentro de este sábado ante el RCD Espanyol en la jornada 31 en el Spotify Camp Nou en busca de cuidar los 7 puntos que le sacaron el fin de semana al Real Madrid.
Por su parte, el RCD Espanyol está en la décima posición de LaLiga con 38 puntos.
Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs RCD Espanyol en LaLiga
- Fecha: Sábado, 11 de abril de 2026
- Hora: 11:30 am
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde ver: Sigue todos los detalles en las redes sociales de Deportes RPC