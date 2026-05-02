LPF: ¿Cómo quedaron los cruces para los playoffs del Clausura 2026?

Luego de terminada la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), quedaron definidos los partidos para el playoffs.

Unión Coclé logró una goleada ante Herrera FC para quedarse con el segundo lugar del Oeste. Recibirá al UMECIT que logró un contundente triunfo de 5-2 ante el Tauro FC.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte Alianza ganó sobre la hora al Sporting SM 3-2 para ser segundos en el Este. Se medirá ante el CAI que cayó por la míni ante Veraguas United y terminó tercero.

Partidos de playoffs del Clausura 2026 de la LPF

Unión Coclé vs UMECIT FC en el Estadio Virgilio Tejeira a las 3:00 P.M. en vivo por RPC

Alianza FC vs CAI en el Estadio Rommel Fernández a las 8:00 P.M.

Veraguas United y CD Plaza Amador fueron los equipos que lograron el pase directo a semifinales.